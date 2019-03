© foto di Giacomo Falsini

Il giornalista Mario Tenerani, nel corso del 'Night Show' su RMC Sport, ha parlato della prossima sfida scudetto fra Napoli e Juventus: "Non mi aspettavo questa distanza, ma non mi sento neanche di fare critiche al Napoli. Per la Juve è un campionato a parte. Certo che se la Juve perdesse e continuasse a perdere, tutto sarebbe possibile, ma sono solo supposizioni. Ma dire che si riapre il campionato ora in caso di sconfitta mi sembra difficile. Turnover per Ronaldo? Difficile".