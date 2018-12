RMC SPORT - Tenerani: "Tutta l'Italia non bianconera tiferà Inter"

Mario Tenerani, giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato così: "Non credo che la panchina di Pioli alla Fiorentina sia a rischio. Difficilmente Corvino manda via un allenatore proprio perché non è un direttore sportivo avvezzo a mandare via un allenatore e i Della Valle sono con lui. Ma dentro la Fiorentina non tutti sono convinti dell'operato di Pioli. Per me le responsabilità dell'allenatore sono limitate. La Fiorentina è da retrocessione nel rapporto occasioni create-gol. C'è un problema di attaccanti. Pjaca è diventato un caso nazionale, alla Fiorentina è arrivato il suo biscugino. Il mercato estivo non ha funzionato perché i tre acquisti che dovevano fare la differenza hanno fallito tutti. Se la Fiorentina avesse avuto un attaccante probabilmente avrebbe vinto sia con il Frosinone sia con il Bologna. La lezione di calcio che prende quest'anno la Fiorentina è che i giocatori in prestito non rendono e non vanno bene. Prandelli-Genoa? A Firenze ha fatto molto bene. In Nazionale all'Europeo del 2012 perse solo in finale contro una Spagna pazzesca. Nella storia del nostro calcio Prandelli ha fatto qualcosa di importante in chiave Europei. E' un grande allenatore che ha avuto sfortuna e ha fatto alcuni errori come andare al Galatasaray. Per me Prandelli resta uno dei migliori in Italia. Lui voleva tornare in una piazza che gli permettesse di fare un certo calcio quindi credo che al Genoa, con Preziosi, sarà dura. Juve-Inter? I nerazzurri hanno delle armi per poter far male alla Juventus. Credo che tanti tiferanno Inter anche solo per tenere aperto un campionato che rischia di chiudersi ancor prima di Natale. Credo che domani tutta l'Italia non bianconera tiferà Inter affinché si possa riaprire il campionato".