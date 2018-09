RMC SPORT - Terracciano: "Non ho visto partire il tiro di Suso"

Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di RMC Sport, il portiere dell'Empoli Terracciano commenta così la gara: "La cosa più importante era strappare un punto, è merito di tutta la squadra e non solo mio. Parata più difficile? Quella su Suso, non l'ho vista partire e mi sono tuffato comunque. Bravi a resistere fino all'ultimo, era fondamentale che il Milan non la chiudesse per provare a pareggiarla. Il morale è sempre alto, le prestazione le facciamo ogni domenica".