© foto di Giacomo Morini

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dei tanti giovani interessanti che si stanno affermando nel panorama calcistico italiano, in particolare Federico Chiesa: "È uscita una covata di giovani interessanti che possono diventare anche dei potenziali campioni. Chiesa lo dobbiamo metterlo davanti a tutti. Ci stanno dando un po' di serenità dopo i problemi della Nazionale. Mancini ha avviato un percorso nel modo giusto. Se arriveranno nelle squadre giuste per maturare a livello internazionale, saranno davvero il futuro del nostro calcio. Chiesa deve andare via da Firenze per crescere? Auguro alla Fiorentina di arrivare in Europa così non avrà bisogno di crescere altrove".