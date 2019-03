RMC SPORT - Tesser: "La Juve ce la può fare. Roma al 51% col Porto"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Attilio Tesser, allenatore del Pordenone, ha parlato nel corso del "Live Show" di RMC Sport del percorso del proprio club ma anche di Champions e campionato: "La sfida della Juventus? E' difficile ma non impossibile. Già nel passato ha ribaltato partite importanti. E' vero che ha di fronte una squadra complicata da affrontare, ma ce la può fare sicuramente. Fare gol all'Atletico è molto difficile. Giocano insieme da anni, hanno grande grinta e determinazione, hanno qualcosa in più rispetto alle altre squadre sul piano del carattere. La nostra stagione? E' sicuramente sopra le aspettative. Eravamo tra le potenziali outsider, ma c'erano 2-3 squadre più competitive di noi. Si è creato un buon clima con giocatori affiatati e adesso siamo ancora davanti e domenica abbiamo uno scontro diretto con la seconda che potrebbe permetterci di fare un altro piccolo passo avanti. Porto-Roma? E' una partita complicata ma all'andata la Roma ha dominato. Avrebbe meritato il 2-0. Il gol nel finale ha riaperto tutto. Penso che la Roma abbia il 51% di possibilità di superare il turno. Si giocano una partita dopo un derby perso male e penso che arriveranno contro il Porto al massimo della propria determinazione e concentrazione. Chiesa e i giovani italiani? E' uscita una covata di giovani interessanti che possono diventare anche dei potenziali campioni. Chiesa lo dobbiamo metterlo davanti a tutti. Ci stanno dando un po' di serenità dopo i problemi della Nazionale. Mancini ha avviato un percorso nel modo giusto. Se arriveranno nelle squadre giuste per maturare a livello internazionale, saranno davvero il futuro del nostro calcio. Chiesa deve andare via da Firenze per crescere? Auguro alla Fiorentina di arrivare in Europa così non avrà bisogno di crescere altrove. Gap Juventus in campionato? Ronaldo lo ha aumentato. Il campionato è finito, ma non è una cosa semplice. La Juventus non domina le partite, vince sempre perché ha una qualità di squadra e individuale che fanno la differenza. Udinese? Si sono mantenuti ad alto livello per tanti anni. Sono usciti calciatori bravissimi come Pizarro e Muriel. Il calcio è visto in un modo importante. In questi ultimi anni non sono riusciti a mantenere la forza del passato. Prima mantenevano sempre un gruppo storico ora non gli riesce più. Il Napoli? Ha la possibilità di vincere in Europa League. Parliamo di potenzialità però, perché non è semplice e il campionato è ancora lungo. Non sarà semplice ma le potenzialità sono tante, come per l'Inter del resto".