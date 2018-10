RMC SPORT - Tognaccini: "Milan, Ibra fa ancora la differenza"

Fonte: MilaNews.it

Queste le parole rilasciate da Daniele Tognaccini, ex direttore di Milan Lab, ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News” su Zlatan Ibrahimovic: “Ha 37 anni, ma è ancora in grande condizione, sa ancora fare la differenza. Ibra è forse l’atleta più forte che ho allenato dal punto di vista fisico. È un professionista esemplare, non credo possa avere grossi problemi a giocare a certi livelli a 37 anni. Adesso sta giocando in un campionato che tecnicamente è inferiore a quelli europei, ma dal punto di vista fisico è molto tosto. Ibra può fare ancora la differenza. Anche Beckham arrivò pronto dall’America, aveva mantenuto un livello di fisicità molto alto. Un ricordo di Ibra? Il primo giorno che è arrivato gli abbiamo fatto svolgere sei semplici test d’ingresso. In una prova di resistenza, per fare un tempo straordinario, arrivò stremato, aveva dato tutto anche se era un semplice test. Se tornerà al Milan, farà ancora la differenza”.