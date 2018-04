RMC SPORT - Toldo: "Champions avvincente. Europa League tifo viola"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

A Tolentino, in provincia di Macerata, domani ci sarà l'inaugurazione di un centro sportivo polifunzionale promosso dal CSI e Inter e nella giornata di oggi c'è stata una partitella tra le glorie nerazzurre è una rappresentativa di Tolentino per beneficenza. A margine della sfida ha parlato l'ex portiere di Inter e Fiorentina Francesco Toldo: "E' stata una bella giornata di festa e alcuni miei compagni si ricordano ancora come gioca a pallone (ride, ndr). Perché io solo come allenatore? Perché è giusto far giocare tutti. Frey l'ho visto appesantito e così abbiamo deciso di farlo giocare un po' di più. Materazzi? Questa è la sua terra e ci teneva tantissimo ad esserci. L'Inter e la volata Champions? Sono altre le persone che devono parlare. Sicuramente è una volata avvincente. Decisiva la gara contro la Lazio? Non sono mai stato bravo con le previsioni. La corsa Europa League della Fiorentina? Faccio il tifo anche per i viola. Sono stati nove anni indimenticabili. L'errore di Sportiello contro la Lazio? Il portiere è esposto agli errori e alle grandi parate. Solo chi non fa non sbaglia".