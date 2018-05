RMC SPORT - Tomaselli (Corriere della Sera): "Buffon miglior n° 1 di sempre"

Fonte: Dall'inviato Marco Spadavecchia

Paolo Tomaselli, firma del Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni di RMC SPORT a margine della conferenza stampa in cui Gianluigi Buffon ha annunciato il suo addio alla Juventus: "Buffon ha detto tra le righe una cosa interessante, e cioè che dovrà ascoltare l'urlo che ha dentro. Secondo me quest'urlo gli consiglia di continuare a giocare, non di fare il dirigente. Può togliersi ancora uno sfizio e dimostrare anche alla Juve di poter essere ancora competitivo. La volontà ovviamente deve essere commisurata a quella di una grande squadra di averlo in un ruolo non ingombrante. Non sarà facile ma se si incastreranno tutti i tasselli saranno contenti pure a Torino".

Sul futuro: "Ha detto che si sentiva un ex giocatore fino a 15 giorni fa, ma sono arrivate sicuramente offerte importanti oltre a quelle che ha declinato, Boca e Sporting su tutte. Vuole obiettivi grandi, lui è un animale da competizione e senza non riuscirebbe a giocare".

Sulla carriera: "Viene definito il portiere più forte dell'era moderna e secondo me è un'inesattezza, perché oggi si gioca a velocità doppia e quindi possiamo dire tranquillamente che sia il portiere più forte della storia. Navas può vincere la terza Champions di fila ma nessuno può dire che sia più forte di Buffon, che non ne ha mai vinte".