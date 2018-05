RMC SPORT - Toni: "A Pirlo mi lega il Mondiale del 2006. Indimenticabile"

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Federico Gaetano

Luca Toni, ex attaccante della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di RMC Sport al termine della Notte del Maestro, la partita di addio al calcio di Andrea Pirlo: "È stata una serata di festa per lui, è andata bene. A lui mi lega il ricordo indimenticabile del Mondiale. Gli attaccanti italiani? Immobile ha fatto tanti gol, qualcun altro è mancato a livello realizzativo ma speriamo torni a segnare l'anno prossimo. La Serie A ha bisogno di squadre che si rinforzino per contrastare la Juve e rendere tutto più avvincente. Il mio futuro? Vedremo dopo l'estate".