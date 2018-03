RMC SPORT - Toni: "Napoli, non basta giocare bene. Serve vincere trofei"

© foto di Federico De Luca

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di 'RMC Sport' (clicca sul link in basso per l'intervento completo), l'ex campione del mondo Luca Toni ha detto la sua sul duello Scudetto.

Dopo la vittoria di ieri, la Juve ha fatto l'allungo decisivo sul Napoli?

"È sicuramente troppo presto, 4 punti sono pochi per pensare di avere già in tasca lo Scudetto. La Juventus non fa calcoli, ha una mentalità vincente, vuole vincere tutto".

Cosa è successo al Napoli?

"A me non è piaciuta la mentalità con cui il Napoli ha affrontato l'Europa League, non è quella di una squadra vincente. Un giocatore deve voler vincere anche le partitelle in allenamento. Non basta giocare bene, nel calcio bisogna alzare anche i trofei".

La comunicazione di Sarri?

"Non credo abbia problemi nel comunicare con i giocatori, ma in certe piazze bisogna muoversi bene. Il vestirsi con la tuta o con la giacca non importa, quello che conta è come un allenatore si pone davanti ai media".