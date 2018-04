RMC SPORT - Torino, Burdisso: "Ripartiamo insieme, dobbiamo finire bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio, il difensore del Torino Nicolas Burdisso è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Penso che siamo stati in partita fino alla fine, bisogna dire che bisognava creare qualcosa in più, essere più concreti e più cattivi soprattutto nel secondo tempo. Al di là di tutto la Lazio ha meritato i tre punti, ha fatto qualcosa in più ma resta il rammarico perché fino alla fine siamo rimasti in panchina.

Cosa bisogna fare per chiudere bene la stagione?

"Dobbiamo pensare a indossare questa palla e onorarla, è importante per noi, la società e i tifosi. Ci sono ancora tre partite, la prossima a Napoli e bisogna pensare a costruire qualcosa che resterà qui, che durerà. La squadra c'è, il mister c'è, i tifosi ci sono: bisogna essere tutti insieme e remare dalla stessa parte".

Hai un passato alla Roma, la Lazio merita alla Champions?

"E' sempre una bella partita con la Lazio, a livello personale è sempre una bella sfida giocare contro grandi campioni, contro i migliori anche in questo anno che stanno facendo. E' una bella sfida, secondo me la Lazio sta facendo molto bene, per quelle che ho affrontato io la Lazio, l'Inter mi sono piaciute, la classifica è questa e penso che la Lazio ha grandi possibilità".

Hai parlato con la società per il rinnovo?

"Non ho parlato perché non mi sembrava opportuno il momento, al di là di tutto non mi sembra bello parlarne ora che abbiamo perso ma sono molto soddisfatto della mia stagione, di quello che ho potuto fare, di quanto ho giocato e penso che qui si stia costruendo qualcosa di importante al di là del risultato di questo anno e io voglio esserci per il prossimo anno sicuramente".

Un bilancio?

"Non può essere il bilancio che tutti ci aspettavamo, tutti volevamo essere in Europa, penso che la squadra sia di questo livello, è vero che abbiamo cambiato allenatore, ci prendiamo le colpe che sono nostre, bisogna finire bene, bisogna fare bene queste tre partite e ripartire tutti insieme, questa è la cosa più importante".