RMC SPORT - Torino, Cairo: "Belotti? Invenzioni. Sì alle squadre B"

Fonte: Dall'inviato Marco Spadavecchia

In zona mista è intervenuto il presidente del Torino Urbano Cairo che ha così commentato le voci di mercato relative ai granata: “Belotti è un pilastro, non c'è nessun tira e molla. Lo scorso anno non sono arrivate offerte di dimensioni tali per cui uno considerasse la vendita, era una cosa più giornalistica che altro. Al Milan sono sicuri che andrà lì? Non c'è nulla di concreto, non abbiamo parlato con nessuno. Lui è contento di rimanere e noi vogliamo tenerlo. Voi cercate notizie da scrivere, ma il giocatore dice che è felicissimo. Quest'anno ha avuto una stagione sfortunata, ha avuto tre mesi abbondanti di infortuni e non ha potuto giocare certe partite. Ci è mancato molto in certi momenti”.

Sulla classifica: “L'Europa League è a pochi punti, cinque ne abbiamo buttati via col Verona. Ho visto Mazzarri prendere in mano sempre più la rosa. Abbiamo una rosa molto ampia, faremo delle valutazioni assieme al tecnico per il futuro. Ljajic rimane? Assolutamente sì. Ha fatto un primo tempo meno buono, meglio nel secondo tempo soprattutto grazie all'innesto di Berenguer. Ha cambiato la partita, bravissimo Mazzarri a metterlo dentro”.

Su Mazzarri: “Ho deciso di prenderlo a gennaio perché temevo che potesse sfuggirmi, c'erano di mezzo squadre come Siviglia, Everton, anche altre italiane. Avendo fatto un girone d'andata al di sotto delle aspettative ho deciso di cambiare. Direi che i risultati sono notevoli, considerando che di solito nel ritorno si fa sempre peggio. Mazzarri ha fatto un lavoro eccellente, abbiamo evitato che prendesse altre destinazioni. Credo abbia fatto valutazioni eccellenti nel rivitalizzare certi giocatori”.

Sulle squadre B: “Io sono favorevolissimo, lo dissi anche tempo fa quando se ne parlò. Il Torino deve candidarsi per avere una seconda squadra anche subito. Nel 2005 facevo la squadra in una settimana, non mi spaventerebbe certo doverne fare una in tre mesi. E' importante che però tutti condividano il progetto, anche B e C. Ho dato 20 giocatori tra B e C, sicuramente preferirei farli giocare in una squadra B. Ad esempio ci sono giocatori come Candellone che hanno perso 6 mesi perché non hanno mai giocato. I diritti TV? C'è una situazione un po' impantanata, io credo che Mediapro debba fare la cosa giusta dando la fidejussione. Se non dovessero darla si aprirebbero altre strade”.