RMC SPORT - Torino, Cairo: "Europa? Non dico obiettivo per scaramanzia"

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato in occasione del premio Coppa d'Oro di oggi, a Piacenza, iniziando proprio dalla compagine granata dopo il pari con l'Atalanta: "Diciamo che per ora ci sono state poche partite, tra l'altro abbiamo avuto un inizio di campionato molto impegnativo, contro Roma, Napoli e Inter. E anche l'Atalanta, dopo un momento di shock dopo l'uscita dall'Europa League, ha ottimi giocatori ed è ben allenata. Ho visto un Toro volitivo, ben messo in campo, direi che sono contento. Il campionato è molto lungo, abbiamo tempo per recuperare qualche punto perso come con l'Udinese o con la Roma, a causa del Var. Europa League? Non ho detto l'obiettivo, ce l'ho in mente avendo fatto anche investimenti importanti, ma preferisco tacerlo per una questione scaramantica. Andiamo avanti partita per partita per capire dove siamo arrivati. Questo è il tema. Berlusconi e il Monza? È una bella cosa, non è mai arrivato in A, lui è ambizioso e vorrà portarlo lì".