RMC SPORT - Torino, Cairo: "Per Niang rifiutate offerte importanti"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato dopo la vittoria della Coppa Italia Primavera ai microfoni di RMC Sport soffermandosi anche su M'baye Niang: “Niang ha un infortunio e non può giocare. Ma ha avuto momenti eccellenti in questa stagione come quando ha sostituito Belotti da centravanti che forse è il ruolo che gli è più congeniale. Ha fatto bene anche da esterno, poi ha avuto un momento di difficoltà come tutta la squadra del resto e ci può stare. Credo però che abbia un potenziale enorme, a gennaio ho rifiutato offerte importanti, superiori al prezzo pagato, perché lo ritengo davvero importante. Nizza? Forse in vacanza”.