RMC SPORT - Torino, Cairo: "Voglio godermi Belotti anche il prossimo anno"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato dopo la vittoria della Coppa Italia Primavera ai microfoni di RMC Sport: “Il fatto che il Toro nell'anno della rinascita del Filadelfia abbia vinto la Coppa Italia giocando proprio la gara d'andata in quello stadio, vincendo per 2-0 al termine di una bella prestazione, è motivo di grande orgoglio per me. È una bellissima vittoria per noi che fa seguito alla Supercoppa di due anni fa e al campionato di tre anni fa. Stiamo lavorando bene e vogliamo continuarlo a farlo, per noi è molto importante investire nel settore giovanile perché fa parte della nostra tradizione e vogliamo trasmettere i giusti valori ai nostri giocatori, che crescano con la testa da Toro, col tremendismo granata per poi approdare in prima squadra come fatto da Barreca, Bonifazzi, Edera e tanti altri giovani come Ogbonna che hanno esordito in granata facendo bene.

Ancora sulla vittoria in Coppa Italia: “La gara d'andata non bastava anche se aveva gettato una bella base per questa vittoria. Ho sentito mister Coppitelli in settimana dicendogli che due gol non bastavano perché la Roma aveva rimontato il Barcellona, la Juve aveva quasi fatto lo stesso con il Real Madrid e la Lazio si era fatta rimontare dal Salisburgo subendo tre gol in pochi minuti. Il mister però mi ha rassicurato dicendo che erano pronti”.

Su Belotti: “Con i dirigenti del Milan ci siamo salutati, ma di Belotti abbiamo parlato l'anno scorso quando io non volevo vendere il calciatore. Quest'anno non ha avuto una stagione fortunata a causa di due infortuni con cui ha perso praticamente tre mesi, si sta però riprendendo al meglio e io me lo voglio godere ancora. Visto che non l'ho fatto in questa stagione, lo farò nella prossima. Milan? Non me lo richiedono, il giocatore resta da noi”.

Su Niang: “Niang ha un infortunio e non può giocare. Ma ha avuto momenti eccellenti in questa stagione come quando ha sostituito Belotti da centravanti che forse è il ruolo che gli è più congeniale. Ha fatto bene anche da esterno, poi ha avuto un momento di difficoltà come tutta la squadra del resto e ci può stare. Credo però che abbia un potenziale enorme, a gennaio ho rifiutato offerte importanti, superiori al prezzo pagato, perché lo ritengo davvero importante. Nizza? Forse in vacanza”.