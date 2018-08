RMC SPORT - Torino, Rincon: "Ce la giocheremo anche con l'Inter"

Fonte: Dall'inviato Marco Spadavecchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tomas Rincón ha parlato in zona mista al termine di Torino-Roma 0-1: “Ci dispiace molto, fa male perdere così. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo tirato fuori le nostre qualità, abbiamo tenuto bene il campo. Ci meritavamo dei punti, ma sicuramente possiamo ripartire da questo secondo tempo. Ci stiamo difendendo bene, stiamo trovando dei meccanismi. Abbiamo fatto un buon lavoro in ritiro, adesso dobbiamo lavorare per affrontare l’Inter. I nuovi giocatori che sono arrivati sono di valore importante, bisogna farli ambientare bene nella nostra squadra che sicuramente ci daranno una mano. L’Inter? Ce la giochiamo alla pari come abbiamo fatto oggi. Ci siamo rinforzati bene e andremo a giocarcela anche in casa dei nerazzurri. Il pareggio secondo me oggi sarebbe stato il risultato più giusto”.