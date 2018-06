RMC SPORT - Tornaghi: "Serie B o C, dopo USA e Canada voglio l'Italia"

Paolo Tornaghi, portiere classe '88 che ha giocato soprattutto all'estero tra Canada e Stati Uniti, ha parlato così a RMC Sport Live Show del suo possibile ritorno in Italia: "Ho girato molto nella mia carriera. Nel 2012 sono andato negli Stati Uniti a Chicago, poi sono andato in Canada. Italia? Dopo più di cinque anni all'estero ho fatto una scelta di vita e ho deciso di tornare a casa. Adesso voglio ripartire e tornare a far parte di una realtà, vediamo se in Serie B o in Serie C. Voglio prendermi ancora del tempo per decidere cosa fare anche se per ora si sono interessate soprattutto squadre del Nord Europa".