RMC SPORT - Torricelli: "Juventus, sconfitta che brucia. Testa allo Scudetto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moreno Torricelli, ex giocatore di Juventus e Fiorentina, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di RMC Sport:

Su Real Madrid-Juventus: “La Juve, nonostante la sconfitta che brucia, viene fuori esaltata dal tipo di prestazione che è riuscita a fare. Sicuramente continuerà su questa strada. Adesso la rabbia che è rimasta dentro da Madrid va messa in campo contro la Sampdoria per centrare l’obiettivo Scudetto che è alla portata della Juve. Il Napoli? Ormai si guarda su entrambi i campi, ovviamente la Juventus ha in mano il proprio destino. Una volta ottenuta la vittoria poi si guarda volentieri anche quello che succede sugli altri campi”.

Sul rigore dato al Real Madrid: “Eravamo al 96’, loro negli ultimi 5-10 minuti ci hanno messo lì e non riuscivamo più a uscire. Con un pizzico di attenzione in più si poteva evitare, stavamo facendo una grandissima impresa”.

Su Roma-Liverpool: “Arrivati a questo punto, se hai la fortuna di arrivare fisicamente a posto, puoi fare veramente bene. Chiaramente il Liverpool ha battuto il Manchester City e per come l’ha battuto è sicuramente una squadra in forma, ma perché non provarci?”.