RMC SPORT - Torricelli: "Roma, arrivati a questo punto perché non crederci?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moreno Torricelli, ex giocatore di Juventus e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di RMC Sport la sfida di Champions League tra Liverpool e Roma: "Arrivati a questo punto, se hai la fortuna di arrivare fisicamente a posto, puoi fare veramente bene. Chiaramente il Liverpool ha battuto il Manchester City e per come l’ha battuto è sicuramente una squadra in forma, ma perché non provarci?”.