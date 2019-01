RMC SPORT - Tosto: "Barella? Gran giocatore, ma 50 milioni è cifra folle"

© foto di Federico De Luca

Il Napoli è pronto a mettere sul piatto oltre 40 milioni per Nicolò Barella, ancora distanti dalla richiesta del Cagliari che ne chiede almeno 5 di più. Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Al Var dello Sport’, l’ex partenopeo Vittorio Tosto ha parlato della valutazione del giovane capitano dei sardi.

«Senza mancare di rispetto al Cagliari, al ragazzo e al suo procuratore, a me 50 milioni sembra una cifra folle. Bisognerebbe stare un attimo coi piedi per terra. I veri giocatori, quelli che fanno vincere le partite, i campioni insomma quanto dovrebbero valere? Chi decide la valutazione di un calciatore? Forse il momento che questo sta attraversando che però è assolutamente variabile. Vero che Nicolò sta giocando bene e dimostrando di essere un ottimo giocatore, ma servono anni, giocare almeno trecento gare ad alti livelli per meritarsi un valore di mercato tanto alto. Ronaldo il fenomeno poteva valere quella cifra, Batistuta che pure era un grandissimo bomber non ci arrivava neppure a sfiorare certi numeri. Oggi la concorrenza spietata ti costringe a sborsare somme impensabili. Esempio banale: un caffè, per quanto possa essere buono, non lo pagherei mai dieci euro. Barella è molto forte, serio, talentuoso. Sarà il perno della nostra Nazionale, ma 50 milioni di euro per acquistarlo sono veramente esagerati».