RMC SPORT - Tosto: "Caputo meglio di Simeone. Iachini merita una big"

Vittorio Tosto, doppio ex di Fiorentina ed Empoli, è intervenuto in diretta e in esclusiva ai microfoni di Garrisca al Vento!:

"Empoli a Firenze da favorita? No, sulla carta l'organico e la rosa della Fiorentina sono superiori. I viola hanno un potenziale maggiore, ma il campo sta dicendo tutto l'opposto. In casa i viola sono favoriti, ma l'Empoli in questo momento sta dimostrando il suo valore. Iachini in 4 giornate, dopo Allegri, ha ottenuto il maggior numero di punti. Ad oggi è l'avversario peggiore per Pioli, perché la Fiorentina vive un momento completamente opposto rispetto all'Empoli. Iachini meriterebbe una grande squadra, dove va ottieni punti. Caputo o Simeone? In un derby tutti vogliono vincere. Conosco bene l'ambiente fiorentino che quello empolese. Oggi Caputo sta dimostrando di essere un giocatore forte, è rapido e non dà punti di riferimento. Simeone in questo momento è più facile da marcare. Ad oggi Caputo è più forte di Simeone. Chi il gioiello del futuro dell'Empoli? Faccio due nomi: Bennacer, che è un giocatore estroso e creativo, ma che allo stesso tempo sa fare benissimo la fase difensiva. L'altro nome è quello di Traoré: ha grandi margini di miglioramento e sono sicuro che presto giocherà in una grande squadra".