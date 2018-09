L'ex difensore di Fiorentina e Napoli Vittorio Tosto - oggi procuratore - è intervenuto in esclusiva a "Garrisca Al Vento", trasmissione a cura della redazione di FirenzeViola.it in onda sulle frequenze di RMC Sport, per parlare della sfida di sabato tra viola e partenopei: "Napoli-Fiorentina? Sarà una partita spettacolare, anche se arriva po' troppo presto. Ogni pronostico è molto difficile se non impossibile, viste le particolarità delle due squadre. Mentre sono convinto che ci saranno tanti gol. Eysseric-Pjaca-Mirallas? Io sono curioso del croato, penso che a Firenze possa tirare fuori qualcosa di importante. E' molto bravo a giocare tra le linee e non toglie spazio a Simeone in profondità. Oltre a cercare sempre la giocata, cosa che potrebbe far comodo anche a Chiesa. Parole di ADV? Bisognerebbe star dentro alla gestione societaria per giudicare, sicuramente è difficile fare il presidente a Firenze perché sei chiamato a ricambiare quanto ti dà la città. Non c'è una piazza così particolare: un po' "criticona" ma storicamente legata al calcio. I Della Valle sono una realtà importante e hanno gestito alla grande la situazione Astori, dunque penso meritino fiducia. Io capisco che i tifosi vogliano di più e per questo bisogna spendere".