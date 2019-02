RMC SPORT - Tosto: "Lazio, rischioso accontentarsi di un gol"

© foto di Federico De Luca

Nel corso del secondo tempo di Lazio-Empoli, Vittorio Tosto, ex giocatore anche di Empoli e Napoli, ha parlato a RMC Sport Live Show: "La Lazio ha trovato il vantaggio su calcio di rigore ma l'Empoli è comunque in partita perché concede poco. Trova però poco spazio per far male. Per me la partita è ancora in bilico perché l'Empoli tiene bene il campo e la sensazione è che possa succedere ancora qualcosa. L'Empoli mi sembra comunque vivo".

Lazio nel secondo tempo è al minimo sindacale?

"La sensazione è che la Lazio stia pensando solo a portare a casa questo vantaggio e i tre punti. Sembra quasi che la Lazio si voglia accontentare ma nel calcio ragionare così è molto rischioso. Mi fa strano una Lazio in gestione".

Che pensi del percorso di Iachini a Empoli?

"Iachini è partito bene ottenendo punti e risultati. Non ha mai espresso un grande gioco ma Iachini ha cercato di sistemare la squadra soprattutto a livello tattico passando al 3-5-2. Iachini era partito fortissimo come risultati, meno invece a livello di prestazioni. L'Empoli di Andreazzoli invece faceva il contrario. In questo Empoli manca equilibrio, ma è ancora presto per dare un giudizio su Iachini".

Hai giocato anche nel Genoa, che pensi dell'operazione Piatek-Milan?

"Sono tutti contenti con questa operazione. I tifosi del Genoa sono ormai abituati a questo. La gestione Preziosi ha fatto bene negli anni ma non si è mai affezionata ai giocatori tanto da tenerli. La cessione è dietro l'angolo per tutti. Piatek è stata una rivelazione e una plusvalenza enorme per il Genoa. Allo stesso tempo hanno trovato Sanabria che ha segnato subito in due partite. In tutto questo il Milan si trova dentro un centravanti fortissimo come Piatek. Sono tutti contenti in questa operazione".

In Europa League sarà l'anno buono per un'italiana?

"Decisamente sì. Ho la sensazione che un'italiana possa riuscire a vincere l'Europa League in questa stagione. Abbiamo formazioni forti e io sono molto fiducioso sia per quanto riguarda l'Europa League sia per quanto riguarda la Champions League dove c'è la Juventus che può ambire alla coppa".