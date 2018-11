RMC SPORT - Tottenham, Lamela: "Proveremo a ripeterci al Camp Nou"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Erik Lamela, fantasista del Tottenham, parla ai microfoni di RMC Sport della vittoria colta contro l'Inter che mette gli Spurs in posizione invidiabile per il passaggio del turno: "Siamo in un ottimo momento di forma. La nostra è una grande squadra, ho dei compagni fantastici. Se continueremo a giocare così potremo toglierci soddisfazioni in questa stagione. In Champions manca ancora una partita, dovremo vincere: sarà decisiva per proseguire il nostro cammino. Noi vogliamo vincere, provare a fare la gara che abbiamo fatto oggi anche al Camp Nou. Penso che la partita oggi sia stata difficile, ma abbiamo fatto una grande gara, giocato bene e cercato il gol fino alla fine. Penso che abbiamo meritato, a differenza dell'andata che abbiamo mollato negli ultimi dieci minuti. Non avevamo chiuso la partita e abbiamo perso una grande opportunità, ma oggi sono contento per la prestazione della squadra e torno a casa contento".