RMC SPORT - Tottenham, Lloris: "Speriamo che il PSV si impegni al 100%"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di RMC Sport, il portiere del Tottenham Hugo Lloris ha parlato così dopo il successo colto in casa contro l'Inter: "Abbiamo bisogno almeno di ripetere il risultato dell'Inter per passare il turno, speriamo che il PSV giocherà la sfida con passione e desiderio, che renderanno le cose complicate ai nerazzurri. Noi proveremo a fare la partita perfetta".

La mentalità che avete messo in campo con Chelsea e oggi ha fatto la differenza dopo un inizio di stagione non perfetta.

"Credo che abbiamo avuto una partenza lenta per motivazioni disparate, in particolare perché avevamo tantissimi giocatori impegnati al Mondiale della scorsa estate. Non abbiamo avuto una vera preparazione fisica, ora stiamo mettendo tante belle prestazioni una dietro l'altra e la fiducia aumenta dopo questo tipo di partite, è molto positivo per la squadra".

La vostra crescita nelle ultime stagioni è andata sempre in crescendo in inverno:

"Ancora una volta fare un bell'inverno sarà la chiave per essere nelle prime quattro, vogliamo andare avanti in Champions e sappiamo cosa fare".