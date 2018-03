RMC SPORT - Udinese, Bizzarri: "Dybala pazzesco. Su Higuain solo fortuna"

Fonte: Dal nostro inviato a Torino, Marco Spadavecchia

Il portiere dell'Udinese Albano Bizzarri ha analizzato così a RMC Sport la sconfitta di oggi con la Juventus: "Per le squadre che hanno grandi campioni è tutto molto più facile. Dybala ha segnato con una punizione pazzesca, non avrei potuto parargliela neanche se fossi partito prima. Sono stato invece fortunato a parare il rigore a un giocatore fortissimo come Higuain. Il risultato di 0-1 però non è durato molto, il secondo centro della Juve ci ha tagliato le gambe e la partita è finita lì. Non dovevamo andare sullo 0-2 appena rientrati dall'intervallo. Ormai comunque è andata così, pensiamo al futuro. Rigore Higuain? Calcia i rigori in tutti i modi, devi scegliere una soluzione e sperare che lui scelga la stessa. Oggi sono stato fortunato, Higuain rimane un grande rigorista. Sono solo episodi. Dybala? Anche dalle sue punizioni ti puoi aspettare di tutto. I giocatori in barriera della Juve mi hanno tolto la migliore visuale, ma parliamo di un grande campione. Dybala ha risolto una gara che sarebbe potuta andare in un altro modo. Buffon? Non ho avuto modo di incontrarlo perché oggi non ha giocato. Futuro? Gli consiglio di continuare, anche se non ho l'autorità per farlo. E' bello vederlo ancora in campo".