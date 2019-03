RMC SPORT - Udinese, Lasagna: "Brutta partita. Contento a metà per il gol"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kevin Lasagna ha segnato l'unico gol dell'Udinese nella sconfitta contro la Juventus e nel dopo gara anche ai microfoni di RMC Sport ha parlato così: "Abbiamo fatto una brutta partita, senza aggressività. Non l'abbiamo interpretata nel modo giusto. Sono contento per il gol ma solo a metà visto che non ha portato punti alla squadra. Sappiamo che la Juventus è una grande squadra e anche i sostituti sono dei campioni, noi dovevamo affrontare la partita nel modo giusto e invece non lo abbiamo fatto. Kean? E' un ottimo giocatore che si allena con grandi campioni e questo lo aiuta a crescere. Io lavoro duro per meritarmi una convocazione in Nazionale".