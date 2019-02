RMC SPORT - Udinese, Pradè: "La Fiorentina è nel mio cuore"

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole del ds dell'Udinese Daniele Pradè dopo la gara contro la Fiorentina: "La Fiorentina ha qualità eccelse, l'Udinese è più fisica. Ho visto tanta sportività, questo punto ce lo teniamo stretto. Dopo il pareggio l'Udinese ha concesso pochissimo a fenomeni come Muriel e Chiesa. Vogliamo recuperare il rapporto con i tifosi. Ci sono due o tre squadre che fanno divertire e i viola sono una di queste. La Fiorentina gara dopo gara diventerà grande squadra.Dopo il 7-1 capisco sia l'esaltazione di Firenze che la depressione di Roma. Come faccio a non tifare la Fiorentina in semifinale, Firenze è nel mio cuore".