© foto di Federico Gaetano

Nel suo intervento in mixed zone, Daniele Pradè, ds dell'Udinese, ha parlato della partita pareggiata dai friulani contro la Fiorentina, sua ex società: "La Fiorentina ha qualità eccelse, l'Udinese è più fisica. Ho visto tanta sportività, questo punto ce lo teniamo stretto. Dopo il pareggio l'Udinese ha concesso pochissimo a fenomeni come Muriel e Chiesa. Vogliamo recuperare il rapporto con i tifosi", le parole rilasciate a RMC Sport. Nel link in calce l'intervista integrale.