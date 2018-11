RMC SPORT - Udinese, Pradè: "Perdere così lascia una brutta sensazione"

Fonte: Pietro Mazzara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Pradè, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha commentato così in zona mista la sconfitta contro il Milan: "Perdere la partita al 97' ti lascia una brutta sensazione. Molti giocatori hanno pianto dopo la partita. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che deve andare in Champions. E' dura passare la notte dopo un grande primo tempo nel quale abbiamo messo in difficoltà il Milan. Nella ripresa loro sono usciti, ma l'epilogo è stato molto duro".