RMC SPORT - Udinese, Pradè: "Se non sei abituato alla guerra, perdi"

Fonte: dall'inviato ad Empoli, Dimitri Conti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in zona mista dopo la sconfitta dell'Udinese sul campo dell'Empoli, il ds dei friulani Daniele Pradè ha così parlato a proposito della posizione anomala di una squadra tecnicamente forse costruita per qualcosa in più della salvezza: "Questo un po' mi preoccupa. Quando hai una rosa non abituata a fare la guerra e la lotta vai in difficoltà. I ragazzi oggi volevano vincere, ma hanno perso", le sue dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport.