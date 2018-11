RMC SPORT - Udinese, Pradè: "Velazquez? Decideremo tutto in 24/48 ore"

Fonte: Dal nostro inviato, Dimitri Conti

Il ds dell'Udinese Daniele Pradè ha analizzato così ai microfoni di RMC Sport il momento difficile dei bianconeri dopo il ko di Empoli: "C'è tanta amarezza oggi. Sconfitte come questa sono inspiegabili. Abbiamo tirato 30 volte, stradominando il primo tempo e fallito un calcio di rigore. Provedel poi ha fatto parate incredibili. Ora dobbiamo metterci a sedere e riflettere, avere la forza di dormire stanotte e prendere le decisioni più giuste in 24/48 ore".

Sul possibile esonero di Velazquez e il nome di Montella per sostituirlo: "Non stiamo valutando niente. Ora dobbiamo parlare con la proprietà e prenderci le responsabilità che fanno parte del nostro lavoro".

Sulla rosa dell'Udinese, adatta per puntare a obiettivi più ambiziosi della salvezza: "Questo un po' mi preoccupa. Quando hai una rosa non abituata a fare la guerra e la lotta vai in difficoltà. I ragazzi oggi volevano vincere, ma hanno perso".