RMC SPORT - Udinese, Samir: "Dobbiamo cambiare atteggiamento"

Il difensore dell’Udinese Samir commenta così in zona mista la gara persa contro la Juventus: “Abbiamo sofferto dopo aver giocato bene 15 minuti, poi abbiamo mollato. Dobbiamo cambiare atteggiamento al più presto possibile. Dobbiamo migliorare, non siamo riusciti a mettere in campo il lavoro fatto in settimana. Le assenze? Loro sono giocatori importantissimi per noi, soprattutto Danilo. Vediamo quello che il mister proverà in settimana, sicuramente dobbiamo migliorare tanto. Loro hanno giocato mercoledì, sapevamo che loro sarebbero stati stanchi dalla Champions, ma loro sono sempre la Juve. Se lasci buchi loro possono farti male. Abbiamo lasciato degli spazi, quindi loro hanno segnato. Dobbiamo alzare la testa e lavorare in settimana perché alla prossima c’è già il Sassuolo”.