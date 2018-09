RMC SPORT - Udinese, Velazquez: "Orgoglioso dei miei, oggi test utile"

Fonte: Dal nostro inviato, Stefano Pontoni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore dell'Udinese Julio Velazquez ha commentato così a RMC Sport l'amichevole pareggiata oggi contro gli sloveni del Celje (0-0): "Abbiamo lavorato molto bene, l'obiettivo di oggi era dare minutaggio a chi aveva giocato meno finora. È importante mettere minuti nelle gambe. Purtroppo il campo oggi non era nelle migliori condizioni, non era facile giocare. La cosa che conta è che nessuno si sia infortunato in quest'amichevole. Tutti hanno fatto un allenamento in più, sono orgoglioso dei singoli. Ora ci aspettano due giorni liberi per liberare la mente e poi inizieremo a prepararci alla sfida di campionato col Torino".