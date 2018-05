RMC SPORT - Ulivieri: "Abete-Figc? Non siamo d'accordo col metodo Coni"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni del Var dello Sport su Rmc Sport, il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri ha commentato l'avvento di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale e la nomina di Abete a presidente della FIGC. Queste le sue parole:

La scuola italiana degli allenatori?

La qualità è merito del tirocinio rappresentata dai vari campionati italiani. Sono tutti campionati difficili, dalla C alla A e quindi un'ottima scuola per gli allenatori.

Mancini?

Ho grande affetto per lui, è stato mio giocatore da giovane alla Sampdoria. Quando l'ho visto l'ultima volta a Coverciana mi ha fatto una grande impressione per l'approccio al lavoro e i concetti espressi. Può fare un ottimo lavoro, è adatto alla Nazionale perchè ha dentro di sè i concetti di selezionatore.



Abete?

Noi non siamo d'accordo. Indipendentemente dalla persona l'Assoallenatori non è d'accordo con il percorso intrapreso. Non è in discussione la persona ma il metodo. Vogliamo restare fuori da questa contesa: sembra una contesa tra due persone che alla fine si risolverà in una contesa tra Coni e Figc. Non mi sembra un percorso giusto, politicamente le scelte dovrebbero essere altre. Sceglierà la maggioranza, noi vogliamo restare fuori da questa iniziativa. Siamo stati gli unici contrari al commissariamento, abbiamo lottato per l'elezione di un presidente, abbiamo dato il nostro giudizio, eravamo contro l'ingenerenza del Coni nella Federazione e ora chi l'ha voluto non siamo noi. Eravamo su un'altra posizione, avevamo proposto il nome di Gravina ma c'è chi non l'ha voluto. Sono loro che hanno chiamato il commissario, noi dobbiamo essere coerenti, non ci venissero a cercare.

Nel frattempo poi sono state fatte le seconde squadre, si è lavorato sul calcio femminile... tutte cose fatte in poco tempo perchè c'era il commissario.