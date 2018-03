RMC SPORT - Ulivieri ricorda Mondonico: "Se ne va un amico"

Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

Tante partite da avversari, tra Renzo Ulivieri ed Emiliano Mondonico. Raggiunto da RMC Sport e TMW: "È un giorno di tristezza per tutti noi, per me e altri della mia generazione ancora di più. Il percorso è stato lo stesso, se n'è andato un amico".

Un aneddoto.

"L'ho conosciuto quando giocava. In una partita uscì da calciatore a fine primo tempo e mi disse che per me sarebbe andata meglio".

Da allenatore

"Era uno che nei 90 minuti sapeva incidere sulla squadra. Ci sono allenatori molto bravi durante la settimana, altri in panchina, ci sono i fenomeni bravi sia in settimana che in panchina. Lui era molto bravo in panchina".

Lo scontro scudetto fra Juventus e Napoli?

"Si deciderà allo scontro diretto, con un vantaggio per la Juve perché gioca in casa. Però da queste partite c'è da aspettarsi di tutto. Un finale che sarà incerto e bello".

Sulla nazionale.

"Deve crescere. C'è qualche giocatore che nella sua squadra a volte gioca e a volte no. Serve esperienza e c'è bisogno di tempo".

Ci si lamenta della poca qualità.

"No, non direi. C'è da costruire qualcosa, magari di diverso. Però bisogna partire dagli atleti, dai calciatori che il ct avrà a disposizione. Oggi le caratteristiche stanno cambiando, servirà un'analisi profonda".

Alcuni si esprimono in maniera molto diversa tra club e nazionale.

"La maglia azzurra è pesante. E bisogna portarla un po' di volte".

Siamo a Bologna. Quanti trascorsi da allenatore.

"Una città molto cara, quella in cui ho lavorato più tempo. Sei anni, anche in due riprese, sono tante. C'è stato il lato sportivo, il lavoro, ma anche la vita".

Cosa aspettarsi dal finale di campionato?

"Mi aspetto un finale di campionato in scioltezza. Senza obiettivi dovresti pensare alla parte estetica del calcio".

Donadoni lo vedrebbe ancora bene qui?

"Ha risposto negli ultimi anni alle esigenze della società, che investe sui giovani e non può pensare ai quartieri alti del campionato per ora. Mi sembra che non sia venuto meno al suo ruolo".