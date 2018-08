RMC SPORT - Ursino: "Ceccherini alla Fiorentina presto sarà titolare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ceccherini alla Fiorentina? Sarà titolare. Me lo auguro principalmente, ma lo conosco bene. E' un ragazzo straordinario, un calciatore molto bravo. In Serie A ci sono pochi difensori veloci e bravi di testa come lui" è questo il pensiero di Giuseppe Ursino, ds del Crotone, sul difensore ceduto dal club calabrese alla società viola durante questa finestra di mercato.