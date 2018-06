RMC SPORT - Ursino: "I nostri richiestissimi all'estero. Simy il più cercato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In esclusiva ai microfoni di RMC Sport, il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole:

"C'è un ottimo rapporto tra me e la società. È una grandissima soddisfazione essere rimasto a Crotone per tanti anni: ho fatto un buon lavoro sia a livello sportivo che soprattutto a livello di bilanci. Si può paragonare solo ad altri 2-3 club dal punto di vista di bilancio. Abbiamo fatto 2 splendidi anni di Serie A: la squadra ha dimostrato di meritare la salvezza anche in questa stagione ma ora guardiamo in avanti. Ho un grandissimo presidente, che lascia lavorare al meglio il direttore sportivo".

Le ragioni di questo successo?

"In vita mia ho perso un figlio. Nella mia professione le cose fondamentali sono l'onesta, la responsabilità e la correttezza, il rispetto per gli altri. Non porto mai rancore e lavoro dalla mattina alla sera. Anche l'altro mio figlio sta intraprendendo questa carriera e lo sta facendo molto bene".

Come si riparte da una retrocessione?

"Ho detto al presidente che avevo bisogno di staccare una settimana per poi ripartire più forte di prima. A Crotone se non ti inventi qualcosa sei finito. Dobbiamo ripartire dai nostri errori ma la grande soddisfazione è che sono andati ben 6 giocatori della nostra squadra in Nazionale, di cui 3 in Russia. Ci sono tantissime richieste per i nostri giocatori, soprattutto all'estero. Il più richiesto è Simi".

Nicola?

"È un grandissimo allenatore e uomo. All'inizio dell'anno aveva grandissimo entusiasmo. Era giusto confermarlo, aveva fatto un miracolo ma non ha preso bene l'intrusione del presidente negli spogliatoi nell'intervallo della partita con l'Udinese. Non siamo abituati a cambiare allenatore durante l'anno e non eravamo pronti. Zenga ha fatto un ottimo lavoro ma in quel momento non eravamo pronti, come si è visto anche l'anno prima".

Stroppa?

"Dobbiamo aspettare questa settimana per la panchina della prossima stagione. Non voglio fare nomi visto che stiamo parlando di tesserati di altri club. Il Crotone ha una grandissima tradizione di allenatori, si pensi a Gasperini".

Che mercato dobbiamo aspettarci?

"Mi interessano i giocatori bravi, a prescindere dall'età. Vogliamo confermare i giocatori dell'anno scorso, ad eccezione di 2-3 che sono molto richiesti".