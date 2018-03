RMC SPORT - Uva: "Mondiali? Una ferita che non si rimarginerà"

Fonte: dall'inviato Lorenzo Marucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore generale della FIGC e vice presidente UEFA, Michele Uva, ha ricevuto a Viareggio il premio 'T. Bresciani' e si è soffermato ai microfoni di RMC Sport sulla Nazionale azzurra: “La ferita contro la Svezia non si rimarginerà mai, per tutti gli italiani e per tutti i tifosi della Nazionale. Quando vado in UEFA sono tutti dispiaciuti, lo pensano realmente. Lo sport è anche questo, si gioca, si vince e si perde. Bisogna accettarlo e guardare avanti, evitando di commettere nuovi errori. - continua Uva parlando poi del ct – Di Biagio? È da tempo con noi, lavora bene. È un tecnico federale, ora è importante fare bene queste due gare. Poi Costacurta e il Commissario faranno le valutazioni”.