RMC SPORT - Uva: "Rapporto FIGC-club determinante per l'Italia"

Michele Uva, direttore generale della FIGC e vicepresidente UEFA, ha parlato a margine della presentazione del Report 2018 sul calcio italiano. Ecco quanto raccolto da Rmc Sport Network: "Cresciamo in percentuale superiore al Paese Italia, e anche più della media europea".

Quanto è importante che ritorni fiducia nella Nazionale?

"Mancini penso che sia una scelta ottimale in questo momento, per capacità, conoscenza ed esperienza internazionale. Però non serve solo Mancini, serve che il sistema vada nella stessa direzione. Il rapporto tra FIGC e club è determinante per il futuro delle nazionali, sta portando i miglioramenti di performance".

Perché l'Italia è rimasta così indietro a livello di strutture?

"Non dovete chiederlo a me, mi occupo delle istituzioni. Dieci anni fa ho scritto un libro che si chiamava 'la ripartenza' e consigliavo di investire nelle infrastrutture. Perché non sia successo non lo so, mi sembra che anche qui siamo in leggera controtendenza".

C'è preoccupazione dell'UEFA per il Milan?

"Questo passaggio delle nuove regole sul fair play finanziario le stavamo studiando da anni. Serve un'evoluzione, le norme non sono fatte per valere per sempre. Abbiamo notato che alcuni parametri andavano monitorati e abbiamo deciso di introdurre delle novità. Abbiamo portato alcune norme che abbiamo in Italia anche a livello europeo".