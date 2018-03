RMC SPORT - Uva su Astori: "La FIGC lo ricorderà in modo speciale”

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore generale della FIGC e vice presidente UEFA, Michele Uva, ha ricevuto a Viareggio il premio 'T. Bresciani'. Queste le sue parole: “È sempre un onore ricevere un premio, la Viareggio Cup è un torneo bellissimo. È un punto di riferimento per il calcio giovanile italiano”.

Politiche giovanili possono rappresentare un futuro roseo per l'Italia? “I giovani sono il futuro, è importante che la FIGC traini il movimento giovanile scolastico. Investiamo maggiori risorse rispetto al passato, bisogna sempre fare qualcosa per i giovani. Deve essere il 'virus' che non ci fa dormire di notte”.

Di Biagio punta molto sui giovani. Sarà sulla panchina della Nazionale a lungo? “E' da tempo con noi, lavora bene. È un tecnico federale, ora è importante fare bene queste due gare. Poi Costacurta e il Commissario faranno le valutazioni”.

E' ancora vivo il ricordo del compianto Davide Astori. “La FIGC ha coordinato insieme alla Fiorentina il momento di apertura di Coverciano alla figura di Davide, che ha vissuto a Coverciano tanti giorni. Stiamo pensando a qualcosa di specifico per lui, magari lo lanceremo in occasione della Hall of Fame del prossimo 9 aprile a Coverciano. Davide merita qualcosa di stabile che ricordi la sua persona sensibilissima, sempre vicino alla Federazione, al calcio, ai bambini e ai meno fortunati. Sarà qualcosa di speciale”.

La ferita del 13 novembre, con l'eliminazione al playoff Mondiale, è rimarginata? “Non si rimarginerà mai, per tutti gli italiani e per tutti i tifosi della Nazionale italiana. Quando vado in UEFA sono tutti dispiaciuti, lo pensano realmente. Lo sport è anche questo, si gioca ma si vince e si perde. Bisogna accettarlo e guardare avanti, evitando di commettere nuovi errori”.

Lei è anche presidente UEFA, l'Italia gode di grande stima al netto della mancata partecipazione al Mondiale. “La UEFA l'ha dimostrato con i fatti, ci ha assegnato il Congresso elettivo del 2019. Anche la gara inaugurale dell'Europeo 2020 e anche l'Europeo Under 21 del prossimo anno. La fiducia bisogna sempre guadagnarsela sul campo, bisogna sempre pensare a migliorarsi. La Federazione prova a farlo tutti i giorni”.

L'interazione con Malagò è importante per il futuro. “Tutte le componenti sono importanti, anche il rapporto col Ministro dello Sport che devo ringraziare. Lotti ha fatto tanto per il calcio, come Fabbricini e Malagò. Il momento difficile si supera tutti insieme, lavorando di squadra”.

Che settimana è stata dopo la scomparsa di Astori? “Difficilissima, per chi lo conosceva come me ma anche per chi non l'ha conosciuto. Si comprende la famiglia, travolta da un dolore inaspettato. Davide era una persona speciale, voglio ricordarlo così ma non smetteremo mai di ricordarlo”.