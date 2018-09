RMC SPORT - Valcareggi: "Mancini ha ragione. Italia non è molto forte"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

L'agente Furio Valcareggi, intervistato da RMC Sport a margine del "Torrino d'Oro" a Firenze, ha parlato così dello sfogo del ct di Mancini e della Nazionale: "Mancini ha fatto un ragionamento giusto. Siamo una squadra non molto forte e cercheremo di puntare al meglio in questa Nations League. Speriamo di avere un po' di fortuna, ma se gli italiani in Serie A sono solamente il 40% non è certo semplice vincere".

