RMC SPORT - Valietti: "Sono contento per il primo gol stagionale"

Federico Valietti, terzino dell'Inter Primavera, ha parlato ai microfoni di RMC Sport al termine della sfida contro il Genoa, decisa da una sua rete all'ultimo respiro e che permette ai nerazzurri di staccare il pass per le semifinali del torneo di Viareggio: "Siamo felici di aver raggiunto l'obiettivo, dimostrando di essere un gruppo unito. Sono contento per il primo gol stagionale e il passaggio del turno. Sapevamo di incontrare una squadra importante; il Genoa ci ha messo in difficoltà in campionato, ma noi siamo una squadra forte. Ognuno di noi sa che deve dare il 100%, non ci sono titolari e abbiamo dimostrato di potercela cavare nonostante le assenze".

Chi temi di più per il titolo?

"Rispetto per tutti paura di nessuno".