RMC SPORT - Varriale: “Sarri toglie pressione. Senza ricambi, no miracoli”

"Noi vogliamo arrivare a 87 punti, che è il record di punti del Napoli di tutti i tempi”. Queste le parole dell'allenatore Maurizio Sarri post Sassuolo-Napoli, che il giornalista Rai Enrico Varriale ha commentato attraverso le frequenze di RMC Sport. “Può essere una dichiarazione atta a evitare ulteriori pressioni sulla squadra, è vero che il Napoli è in corsa 'ufficialmente' dalla fine del girone di andata per la conquista dello Scudetto ed è altrettanto chiaro che non sia la favorita. È giusto analizzare la situazione partendo dall'inizio, questa sera parliamo di Juve-Real Madrid con Allegri che ha detto come voglia provarle tutte ma certamente quella bianconera non è la squadra favorita per la vittoria finale della Champions perché ci sono formazioni più attrezzate. In parallelo è la stessa dichiarazione di Sarri quando dice che vuole il record di punti senza puntare allo Scudetto, è un modo che può starci. Magari per mettere pressioni sugli avversari”.

E' calato il rendimento di tutto il Napoli e in particolare dell'attacco, perché? “Per due ordini di ragioni: da settimane c'è un duello spalla a spalla tra Napoli e Juventus, ed è chiaro che la pressione psicologica è accusata dalla squadra meno abituata a vincere e a lottare per il vertice. La Juve da sei anni arriva a questo punto della stagione con l'esperienza per lottare per l'obiettivo massimo, il Napoli lo sta facendo quest'anno anche se la stagione si deciderà nelle ultime settimane di campionato. I bianconeri, tranne il primo anno dell'era Conte, avevano sempre fatto il vuoto alle spalle. Il Napoli - ha proseguito Varriale durante A Tutto Napoli, trasmissione organizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net - sta patendo questo periodo dal punto di vista psicologico, in più vengono evidenziati i limiti numerici della rosa di Sarri. Il Napoli ha 8-9 elementi che hanno giocato oltre 2mila minuti in campionato, nella Juve soltanto Higuain e Chiellini hanno superato quella cifra. Questo può portare usura fisica, anche se gli infortuni di Milik e Ghoulam hanno inciso tanto nella rosa e soprattutto nei cambi. L'anno scorso il Napoli in primavera volava ma aveva meno responsabilità, lottava per il secondo posto con la Roma ma questo è diverso dalla lotta per lo Scudetto con la Juventus”.

La Juve, inoltre, ha calciatori in panchina di grande livello come Douglas Costa e Cuadrado. Il Napoli s'è affidato a Milik a Reggio Emilia. “Il Napoli ha una rosa più corta, se c'è un limite da addebitare al club è nel fatto di non aver trovato in estate e a gennaio una alternativa ai vari Callejon e Hysaj. La rosa è più corta, poi gli infortuni di Ghoulam e Milik hanno tolto alternative a Sarri. Se non ci sono cambi adeguati, nessuno può fare miracoli”.