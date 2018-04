RMC SPORT - Varriale: "Scudetto, ora quattro finali: vincerà la Juve al 51%"

Il giornalista Rai Enrico Varriale, intervistato da RMC Sport nel corso della trasmissione "A Tutto Napoli", ha parlato così della vittoria degli azzurri con la Juve e della corsa Scudetto: "La vittoria del Napoli a Torino è stata una svolta clamorosa. Fino ad ora le sliding doors del campionato erano state tutte a vantaggio della Juve. Penso per esempio al gol di Dybala a pochi secondi dalla chiusura della partita con la Lazio, che mise in difficoltà il Napoli che poi perse con la Roma. Poi ci sono stati i pareggi degli azzurri col Sassuolo e Milan. La Juve aveva praticamente chiuso il discorso Scudetto, ma adesso è tutto riaperto e ci saranno quattro finali".

Cosa si aspetta in ottica Scudetto dal prossimo turno di campionato?

"Premetto che secondo me in questa fase del campionato sarebbe giusto giocare tutti in contemporanea. Il discorso Scudetto comunque non riguarda solo la prossima giornata. È chiaro che la Juve può vincere con l'Inter e che il Napoli può farlo a Firenze. Sulla carta diciamo che il turno è più facile per la squadra di Sarri, ma non ci possiamo focalizzare solo sul prossimo week-end. Questo sarà solo il primo step".

L'ha sorpresa l'atteggiamento della Juventus contro il Napoli?

"Pensavo che la Juve avrebbe capitalizzato il vantaggio in classifica. È nella mentalità di Allegri non concedere nulla, una mentalità diversa da quella di Sarri. Credo però che molto sia dipeso dalla partita del Napoli, che ha fatto una prova da squadra straordinaria. I km corsi da alcuni giocatori azzurri, come gli esterni, sono stati incredibili, così come il numero di passaggi di Jorginho. Il Napoli ha tenuto sempre il pallino del gioco e ha impedito alla Juve di giocare".

Quali sono le sue percentuali per la vittoria dello Scudetto?

"Io dico 51% Juve, 49% Napoli. Il punto di vantaggio conta. È vero che il calendario della Juve è più difficile e l'inerzia psicologica sembra a essere a vantaggio del Napoli, ma è altrettanto vero che l'abitudine e la forza dell'organico bianconero danno ancora un lievissimo vantaggio ad Allegri. La prossima sarà una giornata importante, ma lo Scudetto non si deciderà in un solo incontro".