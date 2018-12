RMC SPORT - Vecchi: "Inter, due punti persi a Verona"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Vecchi, ex allenatore dell'Inter, anche della Primavera, a RMC Sport Live Show ha commentato il pareggio dei nerazzurri a Verona contro il Chievo: "Per l'Inter sono due punti persi. La partita poteva essere chiusa prima e i nerazzurri avevano anche avuto qualche occasione. Oggi la differenza tra una squadra fortissima e una forte è proprio la capacità di chiudere le partite".

L'esclusione dalla Champions ha tolto certezze all'Inter?

"Sicuramente fossero andati avanti sarebbe stato diverso, però alla fine l'Inter è uscita per differenza reti. Io vedo l'Inter in crescita dall'anno scorso a quest'anno. La battuta di arresto non ci voleva ma l'Inter stava meritatamente vincendo. A me la squadra di Spalletti non è dispiaciuta oggi, anche se era una partita da vincere".

Di Pellissier cosa pensa?

"E' sempre stato un giocatore tosto. Finché è integro è giusto che continui a giocare".

Inter è Icardi dipendente?

"E' sempre stato un giocatore determinante e in questo momento con alcuni giocatori sotto tono ci sta. Icardi è un catalizzatore. Non è semplice giocare con Icardi e un altro attaccante perché lui è un finalizzatore. Mancano i gol dei centrocampisti".

Zaniolo può fare il finto centravanti in futuro?

"Secondo me no. E' stato provato solo per necessità. Zaniolo è un trequartista di inserimento, con grande fisicità ma non è un giocatore che inventa. Può diventare una mezzala straordinaria o anche il trequartista ma non la punta".