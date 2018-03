RMC SPORT - Vecchi: "Non siamo favoriti. Chi è qua è un giocatore da Inter"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dopo la vittoria ottenuta all'ultimo respiro dai nerazzurri sul Genoa al torneo di Viareggio: "È una grande soddisfazione arrivare in semifinale di una competizione a cui teniamo, storica e prestigiosa. Ci arriviamo con un gruppo rimaneggiato: stiamo dando spazio a chi ne ha avuto poco finora e i ragazzi si stanno dimostrando all'altezza anche per il futuro. È stato un match equilibrato: loro hanno avuto una grossa occasione all'inizio, poi noi abbiamo avuto alcune situazioni in area piccola che dovevamo sfruttare meglio. Sapevamo che sarebbe stato difficile e siamo stati bravi a sfruttare l'unica occasione nel finale. Le assenze? Siamo consapevoli che chi è qua sia un giocatore da Inter. Noi favoriti? No, stavolta no: abbiamo tanti nazionali ed è giusto che siamo favoriti in altre competizioni, ma qui ci sono squadre molto più attrezzate. Cercheremo di arrivare in fondo attraverso la voglia di chi ha giocato meno finora".