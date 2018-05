RMC SPORT - Venezia, il CEO Rogg: "Seconde squadre portano benefici"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Intervenuto nel corso del Live Show, trasmissione in onda su RMC Sport, il CEO del Venezia Andrea Rogg ha parlato anche delle seconde squadre in serie C: "Penso che sia un qualcosa che alla lunga riuscirà a dare una mano. Ne trarranno benefici, inizialmente, i club più importanti di Serie A, quelli che hanno rose più ampie e che hanno la necessità di mandare a giocare tanti tesserati. Spero che non sia un ponte che tagli possibilità alla Serie B di creare piccoli giocatori da rivendere alle squadre di categoria superiore".