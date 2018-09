RMC SPORT - Ventura: "Gattuso? Se scegli un tecnico devi dargli tempo"

Fonte: dal nostro inviato a Milano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Giampiero Ventura, ex ct dell'Italia, a Milano Calcio City ai microfoni di RMC SPORT. "Gattuso sotto accusa? Se scegli un tecnico, devi dargli tempo di portare avanti il discorso. Non so se ci siano altre problematiche ma un club deve ponderare le sue scelte. Se ci sono problematiche, vanno affrontate di volta in volta ma dopo quattro gare è esagerato discutere Gattuso, lui come gli altri".