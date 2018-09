RMC SPORT - Ventura: "Torino, attacco top e rosa per puntare all'Europa"

Disse a sorpresa Aurelio De Laurentiis, in un caldo pomeriggio di metà luglio a La Repubblica, che "Cristiano Ronaldo era stato proposto pure al Napoli". Sì, proprio il Fenomeno portoghese, l'acquisto del secolo della Juventus che per tre cifre e tanti zeri al seguito lo ha strappato...

Il Daily Mirror e il caos Pogba al Man United: "Nou Way"

Arsenal, Ramsey via a gennaio per evitare di perderlo gratis

Arsenal, assalto a Banega con i soldi risparmiati per il rinnovo di Ramsey

CL Femminile, tutto facile per Lione e PSG. Lunedì i sorteggi

Man United, lo spogliatoio non ha preso bene le dichiarazioni di Mourinho

Barcellona, Umtiti rischia un lungo stop per problemi al ginocchio

Real Madrid, problemi fisici per Marcelo: salta il derby

Barcellona, massima fiducia in Valverde: "Molto contenti del suo lavoro"

Liverpool, Klopp: "Provo a recuperare Van Dijk. Hazard non immarcabile"

CD Nacional, contratto annuale per Fernando Tissone

L'ex allenatore del Torino Gian Piero Ventura , intervistato da RMC Sport a margine dell'evento "A Milano Calcio City", ha parlato così dei granata: "Credo che Cairo e Petrachi quest'anno abbiano fatto una squadra forte sotto tutti i punti di vista, la rosa è importante. C'è un buon allenatore e la squadra è ottima. Il Torino se la gioca per l'Europa League con Fiorentina, Atalanta e forse anche la Sampdoria. Zaza-Belotti? Zaza, Belotti, Iago Falque... Quello granata, dopo le grandi, è uno dei migliori attacchi in assoluto".

